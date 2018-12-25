ليبيا – دانت جمهورية مصر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مقر وزارة خارجية الوفاق في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، ، معربةً عن عن خالص تعازيها للشعب الليبي في ضحايا الهجوم وتمنت سرعة شفاء المُصابين.

مصر أكدت بحسب بيان لخارجيتها تلقت المرصد نسخة منه على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس.

كما طالب البيان بتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.

وشددت مصر في ختام بيانها على استمرار وقوفها بجانب دولة ليبيا في مواجهة كافة التحديات ، وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية.