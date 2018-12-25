ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين عن جملة من الخطوات والبرامج التنفيذية التي تعتزم حكومة الوفاق إتخاذها خلال العام القادم وذلك بمناسبة الذكرى الـ67 لإستقلال ليبيا.

معيتيق أكد في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه على عزم حكومة الوفاق معالجة المختنقات الاقتصادية والإسراع بالتسوية المالية للموظفين الأمر الذي يسهم بدوران العجلة الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأضاف أن الحكومة جعلت ضمن أولوياتها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتعتزم الاستمرار بقوة تنفيذ باقي برنامج الإصلاحات الاقتصادية وذلك باستمرار تصحيح سعر صرف الدينار وتخفيض أسعار السلع الأساسية إلى جانب توفير السيولة في المصارف.

وأكد عضو المجلس الرئاسي على أن المواطن سيلاحظ خلال الفترة القريبة القادمة إستكمال صيانة عدد من المستشفيات والمداوي في العديد من المدن إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية للحد من الجريمة والعمل على إصدار القوانين التي تحمي رجال الأمن لضمان سلامتهم.

وأشار معيتيق إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق المشروع الوطني الشامل الذي يعمل على إعادة هيكلة الدولة بالتحول من المركزية لمنح الصلاحيات الموسعة للبلديات في إدارة شؤونها و منح أذونات قانونية بالأولوية للاستثمار في الرعاية الصحية للمواطنين بالشراكة مع منظمات وشركات دولية متخصصة.

وفيما يخص التعليم،لفت عضو المجلس الرئاسي إلى أنه سيتم إطلاق حملة وطنية للارتقاء بالتعليم والتوسع في إنشاء مدارس حديثة والعمل على رفع كفاءة المعلمين والتحول نحو اليوم الدراسي الكامل وإعادة إحياء دور الخيالة والمسرح لما لها من دور فاعل في معالجة الشأن المحلي ومحاربة الظواهر السلبية الهدامة.

ومن ضمن الخطوات التي ستتخذ الحكومة العام القادم،قال معيتيق إنه سيتم إنشاء مراكز العلاج الطوعي لإعادة تأهيل المدمنين حتى ينخرطوا في المجتمع كمواطنين صالحين ومنح الإذن لإنشاء مكاتب العمل لتشغيل العمالة الوافدة وترحيل غير المسجلين في هذه المكاتب وغير الملتزمين باللوائح المعمول بها.

معيتيق شدد على أن حكومة الوفاق ستعمل على اتخاد إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي أنهك مؤسسات الدولة والهيكل التنظيمي لكافة القطاعات وفي سبيل ذلك تحث الحكومة كافة الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بملاحقة المخالفين للقانون وإحالتهم للقضاء وعدم التهاون معهم.