مسقط – استبعد الجهاز الفني لمنتخب عُمان، الحارس علي الحبسي من القائمة التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

وجاء استبعاد الحبسي بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى، خلال مشاركته في مباراة فريقه الهلال السعودي أمام الأهلي في منافسات الدوري السعودي.

وتمنى الاتحاد العماني لكرة القدم الشفاء العاجل للحارس علي الحبسي، وعودته سريعا إلى الملاعب.

من جهته نشر الحبسي تغريدة عبر حسابه في تويتر أعرب من خلالها عن ثقته في زملائه بتحقيق طموحات العمانيين في البطولة القارية، حيث كتب: “فترة الإصابة من أصعب الفترات نفسيا على شعور لاعب كرة القدم، فما بالك عندما تحرمك (الإصابة) من المشاركة مع المنتخب الوطني.. ثقتي في زملائي اللاعبين كبيرة بتحقيق الطموحات”.

وسيعتمد المدرب الهولندي لمنتخب عمان بيم فيربيك، على الحارس فايز الرشيدي بدلا من الحبسي.

ويلعب منتخب عمان في بطولة كأس آسيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان، وأوزبكستان، وتركمانستان.

المصدر: وكالات + تويتر