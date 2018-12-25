إيران – قاطع نواب إيرانيون الرئيس حسن روحاني أثناء حديثه في البرلمان عن مشاريع الحكومة العام المقبل لحل المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظات جنوب إيران.

وتجمهر عدد من النواب أمام منصة البرلمان وطالبوا روحاني بحلول جذرية للمشاكل البيئية كمشاكل المياه والعواصف الترابية، فيما حاول حراس الرئيس منع النواب من الوصول الى المنصة.

ولكن نائبا عن المحافظة المركزية تمكن من الاقتراب من الرئيس روحاني الذي كان يتحدث عن إجراءات خاصة لإيصال المياه المحلاة من الخليج وبحر عمان إلى المحافظات الجنوبية، وسأل الرئيس وكيف ستصل المياه الى المحافظة المركزية؟

وفي السياق، فقد قدم النواب عن محافظة أصفهان استقالات جماعية الأسبوع الماضي، احتجاجا على النقص الحاد بالمياه التي تعاني منه المحافظة في محاولة للضغط على الحكومة من أجل ايجاد حل جذري لهذه المشكلة.

المصدر: RT