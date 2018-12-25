ليبيا – أكدت بلدية بني وليد على وصول 15 شاحنة وقود من مركز توزيع الوقود مصراتة واستلامها من قبل اللجنة المشكلة بقرار عميد البلدية بحضور أفراد من مديرية أمن بني وليد.

بلدية بني وليد أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه تمت متابعة وصول الشحنات للمحطات أمس الإثنين من قبل اللجنة المشكلة وعملية توزيعها بشكل منظم وميسر.

ولفت نائب رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة أزمة الوقود والغاز إلى أن هناك شحنة وقود أخري ستصل غداً بنفس الكمية بالإضافة لوجود مساعي لحل أزمة الوقود والغاز نهائياً بناء على ما تم الاتفاق عليه مع مركز توزيع الوقود.