مي عبدالله “تصوغ” تماثيل مشاهير مصر كما لم ترهم من قبل!

مي عبدالله “تصوغ” تماثيل مشاهير مصر كما لم ترهم من قبل!

القاهرة – افتتح في صالة عرض “مصر” في مدينة القاهرة معرض “تياترو” للفنانة المصرية الشهيرة بـ “نحاتة المنيا”، يضم عددا من أحدث أعمالها الفنية.

وحضر الافتتاح لفيف من الفنانين التشكيليين وثلة من رجالات السياسة والمجتمع والإعلام ومتابعي أعمال الفنانة الموهوبة مي عبدالله.

وعبرت النحاتة، مي عبدالله، عن سعادتها بتجربتها الجديدة في هذا المعرض ومواصلتها تجسيد نجوم الفن والكوميديا في مصر بثماثيلها.

وقالت مي إنها تقدم في هذا المعرض تماثيل جديدة للفنانين الكبار كعادل أدهم ويحيى الفخراني وعلاء ولي الدين، الذي وصفته بالضاحك الجميل، وتماثيل العديد من مشاهير الفن في مصر.

كما تضمن المعرض مجموعة لأعمالها النحتية التي كانت ضمن مشروع تخرجها من كلية الفنون الجميلة، تجسد فيها نجوم زمن الفن الجميل كعبد السلام النابلسي.

المصدر: بوابة الأهرام