تركيا – أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، علي عثمان أكات، الإثنين، إن المؤشرات تشير إلى أن 2019، ستشهد زيادة في العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشار أكات، للأناضول، إلى أن تركيا تعتبر مركزا استثماريا آمنا بالنسبة للشركات الأمريكية.

وأضاف أن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا خلال 2019.

ولفت أكات، أن 2018، لم يكن سهلا بالنسبة للعلاقات التركية – الأمريكية، حيث تمكن البلدان من تخطي خلافات في مسألة منح تأشيرات الدخول، وأزمة القس أندرو برانسون.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر سوقا كبيرا جدا، وأن هناك إمكانات كبيرة بين البلدين في مجالات: الاستثمار، والتجارة، وحركة رؤوس الأموال.

وأضاف “نتوقع مواصلة الشركات الأمريكية استثماراتها بشكل أكبر في تركيا خلال 2019، بعد أن انتهت فترة الانتظار بسبب توتر العلاقات التركية – الأمريكية”.

وذكر أكات، أن حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بحدود 8 مليارات دولار.

وبيّن أن تركيا ستشتري أنظمة دفاع جوي (باتريوت) من واشنطن بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وأوضح أكات، أن فرض واشنطن، ضرائب إضافية على البضائع الصينية، شكل فرصة لتركيا لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة.

وأردف أن شركات أمريكية كانت تقوم بتصنيع منتجاتها في الصين وتطرحها في الأسواق الأمريكية، وعقب عقوبات واشنطن على بكين، بدأت تلك الشركات بالبحث عن موانئ آمنة جديدة، وتركيا تشكل مكانا آمنا لتلك الشركات، وفرص حضوضها قوية في هذا الصدد.

وأشار أكات، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قوات بلاده من سوريا، سيكون له تداعيات إيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بعودة العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه.