السعودية – أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل بمجال محطات وقود السيارات.

وبحسب بيان للشركة، الأربعاء، ستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لأرامكو السعودية، وابتكار خدمات في مجال بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بها.

وستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة نهجا مرحليا، لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة، وفقا للبيان.

وتنشط “أرامكو السعودية”، التي تنوي الحكومة السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، في قطاعات جديدة مؤخرا بجانب بيعها للنفط الخام.