ليبيا – أصدر وزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانيزي بياناً تعليقاً على الهجوم الذي إستهدف وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء.

وزير الخارجية أدان بحسب الموقع الرسمي للوزارة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، مؤكداً على الالتزام الإيطالي الراسخ بمكافحة جميع أشكال الإرهاب و للتضامن المخلص مع الشعب الليبي وتطلعه الشرعي إلى الأمن الحقيقي.

وجددت إيطاليا دعمها لعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بحيث يمكن تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية والديمقراطية في ليبيا.

وفي ذات السياق أدانت سفارة كندا لدى ليبيا الهجوم الإرهابي على خارجية الوفاق، مؤكدةً وقوفها مع الشعب الليبي وحكومته وتأييدها بقوة لجهود المصالحة.