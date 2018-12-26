الولايات المتحدة – حذر خبراء في شركة “Malwarebytes” المتخصصة بأمن المعلومات من وجود ثغرة برمجية في متصفح “Chrome”، تساعد على اختراق الحواسب وتعطيل عملها.

وأوضح الخبراء أن الثغرة الموجودة في ملفات “Java Script” ضمن برمجيات “Chrome”، يمكن استغلالها من قبل المخترقين للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، وتفعيل فيروس إلكتروني يتسبب بإعادة إقلاع الأجهزة دون توقف، ما يتسبب بنفاد بطاريات الحواسب المحمولة بشكل سريع، أو حتى تلف الحاسب كليا.

كما يمكن استغلال هذه الثغرة لتفعيل فيروس يؤثر على عمل متصفح “Chrome” نفسه، إذ لا يتمكن المستخدم بسببه من استخدام المواقع وصفحات الإنترنت المختلفة، بل تظهر له صفحة على واجهة الاستخدام باستمرار.

والمزعج في هذا الفيروس أن المستخدم لن يتمكن من توقيف عمل المتصفح عبر زر الإغلاق التقليدي، بل سيضطر للتوجه إلى قائمة “مدير المهام” ويوقف عمله من هناك.

المصدر: فيستي