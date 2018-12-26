ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على أن الدولار في السوق السوداء بدء في الصعود نتيجة تأجيل مصلحة الجمارك العمل بقرار منع دخول البضائع إلا من خلال شرائها عن طريق القنوات المصرفية.

الآغا إعتبر وفقاً لتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أن ذلك يعد دليل لتحكم عصابات الدولار والتي ترعاها الميليشيات الفاسدة والمتوغلة في إدارة المؤسسات بالعاصمة.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك قد أجلت يوم أمس الثلاثاء العمل بقرار منع دخول البضائع التى تم شراؤها بأموال السوق الموازي إلى 1 يونيو 2019 بدلاً من 1 فبراير من نفس العام .