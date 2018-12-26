الأردن – قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء سجن زعيم “عصابة الباعج” بالمؤبد مع الأشغال الشاقة، بعد توجيه تهم لأفرادها بـ “سرقة رجال أعمال أجانب في الأردن تحت تهديد السلاح”.

كما صدر حكم قضائي بحق أفراد العصابة الأربعة الباقين بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة لكل منهم.

وقالت المحكمة في جلسة علنية إنه ثبت في التحقيقات أن “المتهمين جميعا شكلوا عصابة للسلب المسلح والتعدي على الأموال يترأسها المتهم الأول، واستهدف نشاط العصابة رجال الأعمال الأجانب الموجودين في الأردن حيث تمكنوا من استدراجهم إلى منازلهم في منطقة الباعج بالمفرق وهناك قاموا بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والحصول على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد السلاح وسرقة أموالهم”.

أما المتهم الأول المدان بجنايات فقد استخدم أسلحة حديثة وشكل عصابة بقصد التعدي على الأموال والقيام بأعمال إرهابية، فقد أقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2015 على اعتراض مركبة للشرطة وإطلاق النار على من بداخلها باستخدام سلاح أتوماتيكي، وإصابة عدد من رجال الأمن العام، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه.

ووقعت أحداث السطو على المستثمرين الأجانب بين عامي 2014 و 2015 في محافظة المفرق شمال شرقي المملكة، ولم تكشف المحكمة عن أسماء المتهمين ورجال الأعمال الأجانب المتضررين وجنسياتهم.

المصدر: “رؤيا” الأردنية