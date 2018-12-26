ليبيا – أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية محمد سيالة عبر خلاله عن إدانة تونس الشديدة للعمل الارهابي الغادر الذب إستهدف مقر الخارجية.

الجهيناوي تقدم بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بتعازيه الحارة لعائلات الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وشدد على تضامن تونس الكامل مع ليبيا حكومةً وشعباً ووقوفها معهما في مواجهة آفة الارهاب المقيتة، معرباً عن أمله في أن تنجح الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية يمكن من إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب والتفرغ لجهود إعادة الإعمار.

كما أكد الجهيناوي بالمناسبة على ضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين مختلف أطراف المجموعة الدولية للتصدي لآفة الارهاب وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على الدول والشعوب.