فلسطين – أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “تمت إحالتهم (الموقوفين) إلى التحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادةً ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 6000 معتقل، بينهم 270 طفلا و52 معتقلة، و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و430 معتقلا إداريا (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.