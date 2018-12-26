سوريا – أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا أمس نفذته 6 طائرات من طراز “إف-16” من الأجواء اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الغارة عرضت طائرتين مدنيتين للخطر المباشر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي استخدم 16 قنبلة موجهة عالية الدقة من نوع GBU-39، مضيفا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 14 منها، وأن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح.

ولفت كوناشينكوف إلى أن العملية الإسرائيلية جاء في الوقت الذي كانت فيه طائرتان مدنيتان غير روسيتين بصدد الهبوط في مطاري دمشق وبيروت، مما عرضهما للخطر المباشر.

وقال المتحدث: “من أجل تجنب المأساة تم فرض تقييدات على استخدام الجيش السوري لوسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، مما سمح لمرشدي الطيران في دمشق بإخراج طائرة مدنية من المنطقة الخطرة وتوجيهها إلى مطار حميميم الاحتياطي”.

المصدر : وكالات