ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع كل من وزير داخليته فتحي باشاآغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية بحضور مستشاره للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي مناقشة الإجراءات الأمنية التي اتخذت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية، وضبط كافة المتورطين الواقفين وراءه.

كما ناقش الاجتماع أن تسلم أجهزة الأمن للقضاء ملفاً شاملاً متكاملاً بذلك، والترتيبات التنفيذية المتخذة لتأمين سلامة المواطنين.

وقال رئيس الرئاسي أنه لا مجال أبداً للتهاون حيال ذلك وأن تعمل الأجهزة الأمنية على تسليم القضاء ملفاً شاملاً عن الإعتداء الإرهابي، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

وأعتمد الاجتماع آليات فعالة للتنسيق الشامل على كافة المستويات الأمنية والعسكرية.