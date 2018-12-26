موسكو – حجز السياح ما يقرب من 100% من غرف فنادق العاصمة الروسية لقضاء فترة أعياد رأس السنة الجديدة.

وذكرت نائبة عمدة موسكو، نتاليا سيرغونينا، لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية، أن الحجوزات في فنادق موسكو لفترة أعياد رأس السنة اقتربت من المعدلات التي شهدتها أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018، ووصلت الآن إلى نسبة 90% فعلا.

وبلغت نسبة حجوزات فنادق 4 و5 نجوم، الموجودة وسط العاصمة موسكو، 95%.

وقال المتحدث الرسمي باسم عمدة العاصمة الروسية، إن عدد السياح في موسكو لعام 2018، سيبلغ مع نهايته وفق توقعات الخبراء 23.5 مليون سائح من جميع أنحاء العالم.

وقارن الخبراء أيضا ازدحام فنادق موسكو في فترة أعياد رأس السنة بالعواصم الأخرى كباريس وأمستردام ولندن بالنسبة للوجهات التي يفضلها سياح العالم لهذه الفترة من السنة.

وتتوقع وزارة النقل في موسكو زيادة عدد السياح في عطلة رأس السنة الجديدة بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالعام 2017.

المصدر: لينتا. رو