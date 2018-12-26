سوريا – أصدر البنك المركزي السوري اليوم الأربعاء، قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 ليرة سورية، وذلك في إطار سياسة تهدف لتأمين احتياجات السوق من الأوراق النقدية والنقود المعدنية.

وأعلن المركزي أن القطعة الجديدة ستوضع في التداول اعتبارا من اليوم الأربعاء، ويأتي طرح العملة المعدنية حرصا منه على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة ولا سيما فئة 50 ليرة.

وتحمل الفئة الجديدة على صفحتها الأولى شعار الجمهورية العربية السورية وتاريخ السك وعلى الأخرى صورة لصرح الجندي المجهول.

المصدر: “سانا”