ليبيا – قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزراء كل من الخارجية والحكم المحلي والاقتصاد ووكيلا التعليم والصحة بزيارة إلى مدينة الزاوية للوقوف على احتياجتها.

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الزيارة تم خلالها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس وضع حجر الأساس لميناء الزاوية كما أجرى الوفد عدة جولات ميدانية لعدد من المرافق بالمدينة منها مستشفى المدينة ومركز البحوث الطبية.

وتهدف الزيارة إلى الإطلاع على المشاكل التي تعاني منها تلك المرافق ومناقشة السبل الكفيلة بحلها.