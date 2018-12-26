ليبيا – ترأس عضو مجلس النواب المقاطع ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا إجتماعاً أمنياً رفيع المستوي عقد أمس الثلاثاء في بطرابلس.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إستعراض تبعيات التفجير الارهابي الذي تعرضت له وزارة الخارجية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس المباحث العامة ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومدير مديرية أمن طرابلس.

يشار إلى أن تنظيم داعش الارهابي قد تبنى عملية الخارجية الارهابية ، معتبراً بأن معركته في سرت لم تنتهى بل إنتقلت لكل المدن التى شاركت في تحرير المدينة من مقاتليه الارهابيين .