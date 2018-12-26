ليبيا – قام رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى الصقر عمران بوجوارى ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية ومدير قسم تشغيل الإنارة بالشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء بتدشين اذن التشغيل الجزئئ لمشروع الانارة بالمدخل الشرقى لمدينة بنغازي.

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لبلدية بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن المشروع يبدأ من جزيرة دوران سيدى يونس وصولاً الى منطقة بودزيرة ومن المزمع خلال الايام القليلة المقبلة الانتهاء من تركيب الإنارة بالكامل وصولاً الى كوبرى سيدى خليفة.



يشار الى أن هذا المشروع هو واحد من ضمن 6 مشاريع انارة كانت قد تعاقدت بلدية بنغازى مع الشركة العامة للإعمال الكهربائية من أجل تنفيذها وعلى وشك الانتهاء منها بعد وصولها إلى المراحل الأخيرة من الانجاز.