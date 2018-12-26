ليبيا – عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماع مع مدير مركز مكافحة الامراض السارية والمتوطنة فرع سرت محمد احمود فرج ومنسق برنامج مكافحة مرض الليشمانيا فتحي السنوسي الكاسح.

بدوره طمأن احمودة خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية بعدم وجود أي حالات للمرض داخل مدينة سرت وأن الحالات التي سجلت كانت في مناطق زمزم، لافتاص إلى أن المرض لاينتشر داخل المدن.

وطالب احمودة المواطنين ضرورة سرعة التواصل مع مركز الامراض السارية والمتوطنة فرع سرت في حال الاشتباه بأي حالة.

وأفاد الكاسح أنه في حال تم تسجيل أي حالة سيتم علاجها مجاناً في عيادة الدكتور او في مجمّع العيادات وتم الاتفاق على اطلاق حملة توعية حول المرض وطرق انتشاره ومكافحته عبر إذاعة سرت المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشأن البدء في حملة لرش المبيدات لمكافحة نواقل المرض بالإضافة للتنسيق لإقامة يوم علمي للتوعية بالمرض وطرق مكافحته.