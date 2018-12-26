ليبيا – ادانت بلدية طرابلس العمل الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية وراح ضحيته عدد من الأبرياء و الجرحى والمصابين، مقدمةً أحر التعازي لذويهم.

بلدية طرابلس أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن التطرف و الإرهاب عدو لكل الليبيين، داعيةً كافة الجهات الأمنية المسؤولة إلى زيادرة اليقظة و الحذر والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بحياة وأرواح الليبيين وأمنهم وسلامتهم.

وفي ذات السياق إستنكر المجلس التسييرى لبلدية بنغازي الهجوم الإرهابي الجبان الذى استهدف مبنى وزارة الخارجية، محملاً كافة الأطراف الداعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا العمل الإرهابي. وأكد المجلس على أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من عزيمة مواطنين المدينة إنما تزيدهم إصراراً على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب، مشيداً بدور القوات المسلحـة وكافة وحدات الجيش في التصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي عاثت في الأرض فساداً ودمرت ثروات ومقدرات الشعب. كما ناشدت بلدية بنغازي كل البلديات للوقوف صفاً واحداً والالتحام بالقوات المسلحة حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت الأهالي ونهبت خيرات البلاد وبثت الدمار في ربوعه. ودعت المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح على الجيش الليبي حتى يتمكن من محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وحفظ امن البلاد.