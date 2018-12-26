قطر – أبرم “بنك الدوحة” (خاص)، صفقة قرض مشترك غير مضمون مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة 525 مليون دولار.

وقال البنك في إفصاح لبورصة قطر، إن أموال القرض ستستخدم لأغراض تمويلية عامة لدى البنك، على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين.

وتنص الاتفاقية، على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي، بحلول نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في التمديد، وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.

وبحسب الإفصاح، تجاوزت التغطية المطلوبة للقرض المشترك، ما دفع البنك لزيادة السقف المستهدف في الأصل وهو 400 مليون دولار.

وتشمل قائمة المنسقين الرئيسين للقرض المشترك، كل من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك كوميرز آكتينجيسشافت، وفيليال لوكسمبورغ، ومجموعة “إي إن جي” التجارية المصرفية، وبنوك دولية أخرى.

وتراجع صافي أرباح البنك 29.8 بالمائة حتى الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، إلى 737 مليون ريال (202.4 مليون دولار) مقارنة مع 1.049 مليار ريال (288 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2017.