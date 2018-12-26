ليبيا – بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة أمس الثلاثاء التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بين مدينتي مصراتة وتاورغاء والصعوبات التي تعتريه خلال اجتماع له مع أعيان المجلس الاجتماعي تاورغاء وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق عن مصراتة.

الاجتماع ناقش وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي البند المتعلق بصرف قيمة التعويضات للمتضررين كاملة وجدولة المتبقي من قيمة التعويضات بالإضافة إلى مناقشة تعرض أهالي تاورغاء ولجنة مصراتة للتعويضات لضغوطات بشأن صرف كامل قيمة المالية المقررة وفق الاتفاق.

واستلم جلالة بياناً من نساء مصراتة المتضررات يطالب بالتزام حكومة الوفاق بما تعهدت به لتسوية ملف تاورغاء مصراتة.

من جهته أشار رئيس المجلس الاجتماعي تاورغاء إلى الاستعداد للخروج من تاورغاء في حالة عدم الإيفاء بصرف ما تبقى من التعويضات، مطالباً بسرعة الإجراءات لما للتأخير من أثر سلبي في انهيار الاتفاق وحالة التعايش السلمي بين تاورغاء ومصراتة والعودة إلى مربع الصفر حسب البيان.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة وإبلاغ رئيس المجلس الرئاسي بالتطورات الطارئة لوضع الحلول العاجلة لتجنيب أهالي تاورغاء ويلات النزوح والتهجير مرة أخرى ولتجنب التسبب في خلل أمني بتاورغاء نظير مطالبات المتضررين التي لم تتحقق بعد.