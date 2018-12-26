إيطاليا – أنجز فريق روما مهمته أمام ضيفه ساسولو، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية ذئاب روما كل من، الأرجنتيني دييغو بيروتي، والتشيكي باتريك شيك، ونيكولو زانيولا، في الدقائق (9 من ضربة جزاء، و23، و59) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السنغالي كوما باباكار هدف ساسولو، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

واستعاد روما توازنه، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه يوفنتوس متصدر الدوري، ورفع رصيده بالتالي إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو.

في المقابل، توقف رصيد ساسولو عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات