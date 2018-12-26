روسيا تبحث الإستثمار في الغاز المسال مع “أرامكو” السعودية

روسيا تبحث الإستثمار في الغاز المسال مع “أرامكو” السعودية

روسيا – أعلن رئيس الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة (حكومي)، كيريل دميتريف، الثلاثاء، أن الصندوق يدرس الاستثمار في مجال الغاز المسال مع شركة “أرامكو” السعودية.

وأضاف دميتريف: “نبحث استثمارات مختلفة مع أرامكو السعودية في روسيا، في مشاريع مثل آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2، وهي مختلفة عن مشاريع البتروكيماويات”، وفقا لما أوردته وكالة “سبوتنك” الروسية.

وتابع: “بلا شك، هناك إمكانية جذب مليارات الدولارات من أرامكو السعودية إلى روسيا، لكي تعمل الشركات الروسية لحساب هذا العملاق”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب رئيس “أرامكو” أمين الناصر، عن أمله في توقيع اتفاق مع شركة “نوفاتيك” الروسية (خاصة) التي تدير مشروع “آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2” بأسرع وقت ممكن.

وقال الناصر آنذاك: “نتفاوض في الوقت الراهن مع الشركات الروسية للتعاون في مختلف المجالات، وبينها شركة نوفاتيك في مشروعها، آركتيكا للغاز المسال -2”.

و”آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2″ هو مشروع لبناء مصنع لتسييل الغاز في الدائرة القطبية الشمالية، وتحديدا في حقول غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية.

ويقدر يونيد ميخيلسون رئيس شركة “نوفاتيك”، قيمة المشروع بنحو 25.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وأن يبدأ العمل بحلول عام 2023.

وأبرمت “نوفاتيك” و”توتال” الفرنسية اتفاقية في مايو/ أيار الماضي، تشتري بموجبها الشركة الفرنسية حصة نسبتها 10 بالمئة في المشروع، مع إمكانية زيادتها إلى 15 بالمئة.