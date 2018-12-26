سوريا – أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، بعودة ألفي لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان صدر عن المركز اليوم الأربعاء: “عاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى سوريا 2000 لاجئ بينهم 1134 شخصا، هم 340 نساء و579 طفلا، من لبنان عبر معبري “جديدة يابوس” وتلكلخ”، و866 شخصا من الأردن عبر معبر “نصيب”، بينهم 260 امرأة و422 طفلا”.

وأشار المركز الروسي إلى أن العدد الإجمال للذين عادوا إلى سوريا من الدول الأجنبية منذ 18 يوليو الماضي، قد بلغ 76948 شخصا.

المصدر: نوفوستي