قطر – أنجز الفنان القطري، عبد السلام القاضي، عملا فنيا يتمثل في مجسم هو الأكبر من نوعه في العالم من الكريستال، لمسجد “قبة الصخرة” الواقع في مدينة القدس.

وصرح القاضي بأن إنجاز هذا المجسم الذي استخدم فيه قرابة 62 ألف حجر كريستال و64 لونا، استغرق 3 أشهر، وأضاف قائلا: “أهدي هذا العمل الثمين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

كما تحدث القاضي عن أمله في “عرض هذا المجسم الفني في مزاد خيري يعود ريعه إلى أسر الشهداء في فلسطين”.

وقال القاضي إنه أنجز أيضا مجسما فنيا للرئيس أردوغان، واستخدم القدرة اللونية لأحجار الكريستال، واستهلك هذا المجسم 30 ألف حجر “سوارفسكي” و17 لونا، مشيرا إلى أن “هذا المجسم يمثل عرفانا بالوفاء للرئيس أردوغان، الذي قارب في مواقفه موقف القيادة والشعب القطري من قضايا الأمة الثابتة، كما يمثل تجسيدا لبيت الشعر الخالد: قطر تسمو بروح الأوفياء”.

وأضاف الفنان أن “المجسم الفني هو هدية باسم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وأفراد الشعب القطري للرئيس أردوغان والشعب التركي”.

وسلم القاضي المجسمين إلى السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، من أجل إيصالهما إلى الرئيس أردوغان.

المصدر: وكالة الأناضول