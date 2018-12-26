العراق – رصدت كاميرا الأناضول، تحركات مكثفة في قاعدة “حرير” الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة أربيل، شمالي العراق، حيث من المتوقع أن تلجأ القوات الأمريكية إليها خلال انسحابها من سوريا.

وذكرت مصادر محلية، للأناضول، الأربعاء، أن حركة الطيران بدت مكثفة خصوصا، خلال الأيام الأخيرة في القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر، أنه يبدو أن ثمة استعدادات بدأت في محيط القاعدة.

وصوّر فريق الأناضول، القاعدة الجوية، عدة مرات خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث رصدت وجود حركة مكثفة مؤخرا للمروحيات، وزيادة عدد الحاويات المستخدمة لمختلف الأغراض في محيط القاعدة.

ووثقت كاميرا الأناضول، وجود أكثر من مروحية من طراز “Chinook”، وطراز “Sikorsky”، إلى جانب حركة مكثفة للسيارات أيضا.

ويوجد في العراق قرابة 5 آلاف جندي أمريكي، ومنذ 2015 تستخدم الولايات المتحدة قاعدة حرير الجوية بشكل كامل.

كما قامت بتوسيع مدرج القاعدة الجوية، وبدأت باستخدامه بشكل مكثف. وتقوم قوات البيشمركة بتوفير الحماية للقاعدة.

وتبعد قاعدة حرير الجوية، 227 كلم عن معبر فيشخابور الحدودي، الذي يربط شمالي العراق، مع شمالي سوريا.

وتعد أقرب قاعدة عسكرية أمريكية إلى الحدود السورية بمناطق شمالي العراق.