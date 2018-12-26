ليبيا – أدان مجلس أعيان ليبيا للمصالحة التفجير الذي وقع في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مرجعاً سبب هذا الخرق الأمني إلى الفرقة والتشتت والتجاذبات المستمرة بين الأطراف الليبية.

المجلس دعا بحسب المكتب الإعلامي التابع له الجميع لتحمل مسؤولياتهم اتجاه الوطن والتنازل من أجل تقصير أمد المعاناة ولمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تضرب كل يوم في مدينة وتستهدف بين الحين والآخر المؤسسات السيادية للدولة.

وطالب كل القوى الاجتماعية والأمنية بتكثيف العمل من أجل توعية الجميع بخطر هذه الجماعات المتطرفة، حاثا وزارة الداخلية على بذل المزيد من العمل من أجل أمن الوطن والمواطن.