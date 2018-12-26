ليبيا – أدان مجلس الدولة بأشد العبارات عملية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والذي سقط على إثره عدد من القتلى والجرحى في عمل مناف لأخلاق الدين وتعاليمه وللأعراف الإنسانية.

المجلس دعا في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى توفير الدعم اللازم لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحادثة.

وإعتبر أن هذه الأعمال تسعي لعرقلة جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني وتدل على حجم المؤامرة التي تتعرض لها ليبيا، داعيةً كافة القوى الوطنية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وتكثيف الجهود في مواجهة هذه المجموعات والتصدي لها.