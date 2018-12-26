ليبيا – أصدر مجلس النـواب بيانه رقم (22) لسنة 2018 أعرب فيه عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس والذي راح ضحيته عدد من من الأشخاص إعتبرهم المجلس بأنهم من الشهداء .

وفى البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه ، قال المجلس بأن هؤلاء الضحايا والجرحى قد طالتهم أيادي الإرهابيين والظلاميين الآثمة التي تحاول ضرب أمن البلاد وشعبها من خلال مثل هذا الأعمال الإرهابية .

وأضاف بأن هذه الأعمال باتت تستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمنها وأمن المواطن ومحاولة من يقفون خلفها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق هامة .

وأكد مجلس النواب فى بيانه بأنه يشد على أيادي أبناء الوطن كافةً للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية وتوحيد جهود الجميع للتصدي لها والقضاء عليها .

وفى ختام بيانه تقدم مجلس النواب بخالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي ولأُسر الضحايا وذويهم سائلاً الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المرصد – متابعات