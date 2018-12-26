فلسطين – تعكف السلطات الاسرائيلية على إقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية، في الضفة الغربية، غداة الإعلان عن تبكير الانتخابات الاسرائيلية.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة المدنية، الذراع التنفيذي للحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تدفع قدما “إجراءات التخطيط لإقامة أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في 14 مستوطنة في الضفة الغربية”.

وأضافت:” حصل تقدم في الخطة لإقامة 82 وحدة سكنية في مستوطنة (عوفرا) تنفيذا لوعد قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، في إشارة إلى مستوطنة شرق رام الله في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الإثنين عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي على حلّ الكنيست وتبكير الانتخابات، الى التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن نتنياهو التقى في مكتبه اليوم مع رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف:” شكر رؤساء السلطات المحلية رئيس الوزراء على العمل الذي قام به من أجل تعزيز الاستيطان، كما تناول اللقاء قضايا أخرى، وقال رئيس الوزراء إنه يجب عقد لقاء آخر مثله قريبا”.

وكان نتنياهو قد أعلن مرارا في الأشهر الماضية، إن حكومته هي الأنشط في دعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.