دبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الأربعاء، فيما هبطت أسواق قطر والسعودية بنحو هامشي، في وقت بقيت أسعار النفط متذبذبة مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة (14:38 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.02 بالمائة أو ما يعادل 1 سنتا إلى 50.46 دولارا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 34 سنتا إلى 42.87 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.34 بالمائة إلى 12840 نقطة، بدعم رئيس من مشتريات المؤسسات المحلية والأفراد العرب.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1318 نقطة، مع صعود أسهم الاستثمار بنسبة 0.72 بالمائة والخدمات بنسبة 0.34 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4817 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والطاقة والعقارات.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل نسبياً بلغت 0.06 بالمائة، بدعم رئيس من صعود أسهم مثل “دبي الإسلامي” و”سوق دبي المالي” و”أرابتك”.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.31 بالمائة إلى 4326 نقطة، مع صعود أسهم مثل “عمان والإمارات” بنسبة 2.68 بالمائة و”بنك ظفار” بنسبة 2.31 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن 0.17 بالمائة إلى 1906 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 1.02 بالمائة و0.16 بالمائة على التوالي.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4699 نقطة، بينما هبط المؤشر الأول بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5257 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنحو 0.13 بالمائة إلى 5059 نقطة.

في المقابل، تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.11 بالمائة إلى 10222 نقطة، بضغط نزول مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 0.3 بالمائة والبنوك بنسبة 0.1 بالمائة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.09 بالمائة إلى 7710 نقطة، مع تراجع بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.34 بالمائة إلى 12840 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1318 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4817 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.31 بالمائة إلى 4326 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4699 نقطة.

الاردن: بنسبة 0.17 بالمائة إلى 1906 نقطة.

دبي: بنسبة 0.06 بالمائة إلى 2468 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 10222 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 7710 نقطة.