نيويورك – أفادت وكالة “بلومبرغ” في مقال نشرته يوم الأربعاء 26 ديسمبر، بأن روسيا وجهت تحذيرا للولايات المتحدة من أي مسعى للتأثير على الخلافة الملكية في السعودية.

وأضافت الوكالة أن موسكو تقدم دعمها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتعرض لضغوط متواصلة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقحي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حوار مع “بلومبرغ” بالعاصمة الروسية، إن الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش عندما يموت الملك سلمان البالغ من العمر 82 عاما.

وأضاف ميخائيل بوغدانوف أن موسكو ضد التدخل في شؤون المملكة، مشيرا إلى أن الشعب والقيادة بالمملكة هم وحدهم لديهم الحق في ذلك.

وتابع قائلا: “لقد اتخذ الملك قرارا، ولا يمكنني أن أتخيل بأن أي شخص في الولايات المتحدة يمكنه التدخل في مثل هذه القضية ويفكر في من يجب أن يحكم السعودية الآن أو في المستقبل.. هذه مسألة سعودية”.

وردا على سؤال حول إذا كان من حق الأمير محمد أن يخلف والده، صرح بوغدانوف: “بالطبع، الأمر واضح تماما.. نحن على اتصال مع السعوديين ولا نرى أي مخاوف خاصة حول هذا الأمر”.

المصدر: وكالة “بلومبرغ” الأمريكية