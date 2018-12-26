موسكو – أعلن وزير الاقتصاد الروسي أنطون سيلويانوف، أن روسيا اتفقت مع الجانب البيلاروسي على دراسة مقترحات تحدد أسعار توافقية للغاز الروسي إلى مينسك ابتداء من 2020.

وجاءت تصريحات الوزير سيلويانوف وهو النائب الأول لرئيس الوزراء، في أعقاب المباحثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.

وقال سيلويانوف للصحفيين في موسكو: “لدينا في الوقت الراهن تعرفة لسعر الغاز (حتى نهاية 2019)، ويتوجب علينا أن نضع مقترحات لتحديد تسعيرة نبدأ باعتمادها منذ بداية 2020.. ستنشئ روسيا وبيلاروس مجموعة عمل لإعداد مقترحات للتكامل وحل القضايا الخلافية بين البلدين”.

وأضاف: ستتفاعل مجموعة العمل التي اتفق عليها الجانبان وتتألف من ممثلين حكوميين، من أجل إعداد مقترحات لزيادة تكاملنا وحل القضايا الملحة التي تهم حكومتي بلدينا”

المصدر: تاس