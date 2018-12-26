إيطاليا – سقط فريق ميلان في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فروسينوني، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعادل ميلان “الروسونيري” للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، إضافة إلى هزيمة، واكتفى بالتالي بنقطة يتيمة أضافها لرصيده، الذي وصل إلى 28 نقطة، وبقي في المركز الخامس على سلم ترتيب الكالتشيو، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يقبع فروسينوني في المركز التاسع عشر قبل الأخير، برصيد عشر نقاط فقط.

ولم يسجل ميلان أي هدف في مباريات الدوري الأخيرة وهو قد يتراجع للمركز الثامن اليوم مما سيعجل بلا شك رحيل مدربه غاتوزو الذي لم يعد يحظى بحماية أحد داخل أسوار النادي.

المصدر: وكالات