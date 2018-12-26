الأردن – كشف البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، عن تراجع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بنسبة 11.3% إلى 10.856 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار، أي أن الاحتياطيات قد تراجعت بواقع 1.394 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، والتي تعد العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

المصدر: “رويترز”