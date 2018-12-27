ليبيا – أجرى آمر منطقة الكُفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج أمس الأربعاء برفقة آمر فرع العمليات بالمنطقة وآمر فرع جهاز الدعم الأمني بالكُفرة التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة جولة تفتيشية حول السد الترابي.

الأبعج أصدر تعليماته بحسب المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية لآمر فرع العمليات بالمنطقة بإرسال مفرزة هندسة لزرع الألغام بالسد للحد من ظاهرة التهريب ومنع دخول العدو المحتمل إلى جانب العمل على إرسال دوريات وطلب الامكانيات لذلك.

يشار إلى أن منطقة السد الترابي الشاسعة يمر من خلالها مهربي البشر والمخدرات والعصابات المسلحة التشادية أحياناً بعد فتح ممرات في غياب دوريات القوات المسلحة ، ما دفع آمر المنطقة العسكرية الكفرة للجوء إلى زرع الالغام في تلك الممرات .

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