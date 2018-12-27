القاهرة – اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أحداث الربيع العربي لم تخلف سوى الدمار وانتشار الإرهاب في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها في ندوة “تجربتي”، التي نظمتها جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، قال أبو الغيط:

“هناك خطأ يجب أن نقف في وجهه ونقومه، موجود حاليا، أدى إلى انتشار موجات التطرف والإرهاب، وهو ما يسمى بثورات الربيع العربي”.

وتابع قائلا “إن تدمير الدول العربية وقتل مئات الآلاف من العرب لا يمكن أن يسمى ربيعا عربيا، فثورات الدول العربية لم تكن ربيعا، بل كانت دمارا لكونها أدت إلى انتشار الإرهاب والتطرف”.

وفي تقييمه لأحداث ثورة 25 يناير في مصر، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أنه كان يجب أن يكون هناك تغيير وإعطاء الفرصة للشباب في تحمل المسؤولية، ولكنها فقدت الإدارة الجيدة التي أدت إلى قتل المئات من الأرواح وإهدار المليارات من الأموال، ونشر الفوضى والخراب.

المصدر: صحيفة الوطن المصرية