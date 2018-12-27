ليبيا – سلم وزير صحة الوفاق السابق عمر الطاهر اليوم الخميس ديوان وزارة الصحة للوزير الجديد المكلف من قبل الرئاسي أحمد بن عمر .

الطاهر قال في كلمة ألقاها خلال مراسم التسليم والاستلام بحسب المكتب الاعلامي للوزارة : ” لقد خضنا مسيرة صعبة وحاولنا إصلاح القطاع الصحي بالرغم مما يعانيه وبالرغم من الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

ودعا الوزير السابق المسؤولين إلى تغليب مصلحة الوطن وتوحيد الحكومات ، مؤكدًا على استعداده لتقديم العون والمساعدة في أي وقت.

وأضاف :” لا شك أن لحظة ترك العمل والخروج منه هي لحظات صعبة على أي إنسان ، لكنني سعيد اليوم بتسليم هذه الأمانة الصعبة وأدعو الله أن يوفق صديقي السيد ” احميد محمد بن عمر”.

وأكد الطاهر على أنهم حاولوا أن يكونوا قلبًا يسع الجميع ، داعياً الجميع غلى مسامحته إن بدر منه أي تقصير خلال فترة توليه مهام وزير الصحة ، مضيفاً :” فجميعنا يخطئ ويصيب ، أتمنى لخلفنا التوفيق والسداد في مسيرته”.