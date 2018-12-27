إيطاليا – أسقط فريق إنتر ميلان ضيفه نابولي في الوقت القاتل من زمن لقاء القمة الذي جمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق “الأفاعي” بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 36 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثالث، مقلصا الفارق إلى أربع نقاط فقط بينه وبين نابولي، صاحب مركز الوصافة في الكالتشيو.

المصدر: RT