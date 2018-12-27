روسيا – عبر جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالوطن الأم روسيا، منذ افتتاحه في مايو الماضي نحو 3.5 مليون مركبة، وفقا لما نقلته وكالة “نوفوستي” الخميس.

وأوضح بيان صدر عن إدارة جسر القرم أن أكثر من 3.2 مليون مركبة خاصة و150 ألف شاحنة و40 حافلة عبروا الجسر خلال فترة الأشهر الستة الماضية.

وأشار البيان إلى أن ذروة الحركة كانت في شهر أغسطس، حيث يقصد خلاله الروس منتجعات القرم بهدف الاستجمام، وبلغت كثافة الحركة وقتئذ 30 ألف سيارة يوميا.

وافتتحت روسيا جسر القرم، الذي يعد أطول جسر في أوروبا، في 16 مايو الماضي، ويمتد على طول 19 كلم ويربط شبه جزيرة تامان في جنوب روسيا بشبه جزيرة كيرتش في منطقة القرم.

يشار إلى أن الجسر في الوقت الراهن متاح للسيارات والحافلات، على أن يفتتح للقطارات في نهاية 2019.

المصدر: “نوفوستي