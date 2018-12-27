ألمانيا – أعلن رئيس الأركان الألماني إيبرهارد تسورن، الخميس، أن جيش بلاده يخطط لتوظيف عناصر أجانب مؤهلين في صفوفه، من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال تسورن، في تصريح لصحفيين من مجموعة “فونكة” الإعلامية، إن الجيش الألماني يدرس جميع الخيارات لإيجاد موظفين مؤهلين من أجل سد العجز.

ومن بين الخيارات المطروحة لدى الجيش، توظيف مواطني دول الاتحاد الأوروبي بمهام خاصة بالجيش الألماني، مثل الأطباء وخبراء المعلوماتية.

وذكرت مجموعة فونكة الإعلامية، أن الحكومة الألمانية ناقشت الموضوع مع دول الاتحاد الأوروبي، وأن دول أوروبا الشرقية اتخذت موقفا حذرا.

يشار إلى أن الجيش الألماني يضم في الوقت الراهن أكثر من 900 موظف أجنبي.

وبموجب اتفاقيات أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، يشترط الجيش الألماني أن يكون جنوده مواطنين ألمان.

والشهر المنصرم، تحدثت تقارير إعلامية عن أن الجيش الألماني قد يزيد عدد جنوده بشكل تدريجي من 180 ألفا إلى 203 آلاف لغاية 2025.

وقالت صحيفة “فيلت أم سونتاغ”، في تقرير، إن أهداف القرار هو تقديم الدعم لقوات التدخل السريع في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والأمن السيبراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية أنها سترفع نفقات الدفاع للعام القادم إلى 43.2 مليار يورو (49.2 مليار دولار).