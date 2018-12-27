العراق – أعرب رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، عن رفضه للطريقة التي زار بها الرئيس الأمريكي العراق، قائلا إنها “لا تتناسب مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات مع الدول ذات السيادة”.

وأضاف العبادي في بيان صحفي اليوم الخميس، أن “الإنجازات والانتصارات التي حققها العراق وشعبه وأبطاله من المقاتلين ستبقى معلما كبيرا أبهر العالم كله، ومن خلالها فرض العراق موقعه في المنطقة والعالم، ولا يجوز العودة بها إلى الوراء”.

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن “التعامل مع العراق وسيادته بهذه الطريقة سيضر بالعلاقات العراقية الأمريكية، وعلى دول الإقليم والعالم أن تعي أن عراقا قويا وعزيز السيادة يصب بمصلحة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وأن المصلحة تقتضي مساندة العراق لتعزيز وحدته وأمنه وازدهاره وسيادته”.

المصدر: RT