ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن حصيلة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي بلغت 12 مليار دينار منذ اعتمادها قبل أكثر من شهرين.

الكبير أوضح خلال إستضافته عبر برنامج المؤشر الذي يذاع على قناة “ليبيا لكل الأحرار” أن هذه الأموال مودعة لدى مصرف ليبيا المركزي وستنفق على مشاريع التنمية بحسب الاتفاق مع المجلس الرئاسي.

وأشار الكبير إلى أن المصرف المركزي كان مع فرض رسوم مؤقتة إلى أن تستقر الأمور ثم سينتقل إلى الخطوة التالية في إصلاحات شاملة،محذرا من أن عدم تناغم الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية سيؤدي إلى فشل الإصلاحات.

وعزا محافظ مصرف ليبيا المركزي تحسن وضع الاقتصاد المحلي إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن إنتاجه،رافضا الإفصاح عن قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى المصرف.