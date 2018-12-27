ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري اليوم الخميس على أن تحركات الجيش الأخيرة في منطقة السدادة الغرض منها القضاء على الإرهاب وبسط الأمن ، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية لا تستهدف مدينة أو منطقة والقوات المسلحة ستواجه الإرهاب أينما وجد.

المسمارى طالب خلال مؤتمر صحفى إستثنائي عقده في مدينة بنغازي بعدم نشر تحركات القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، لافتاً إلى أن المشير خليفة حفتر يشدد على ضباط الجيش عدم التصريح لوسائل الإعلام.

وقال أن الهجوم على مقر اللواء العاشر في منطقة تراغن هو رد على الانتصار الذى حققته القوات المسلحة فى منطقة السدادة ، مؤكداً أن القوات المسلحة في حالة طوارئ مستمرة.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة في ختام تصريحاته إلى أن تركيا أصبحت تهدد الأمن الدولى وأمن واستقرار ليبيا ، مضيفاً أن شحنة الأسلحة التي ضبطت فى ميناء الخمس لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.