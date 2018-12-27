الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما قفزت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 54.47 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56 بالمئة إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمئة إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ونزل الخامان نحو أربعين بالمئة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر تشرين الأول.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا خلال اجتماع الشهر الجاري على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني.

وسجل إنتاج النفط مستويات مرتفعة قياسية أو اقترب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية حيث ضخت الولايات المتحدة 11.6 مليون برميل من الخام وهو ما يتجاوز الإنتاج السعودي والروسي.

وقد تتلقى أسعار النفط دعما بفعل ما ورد في مسح مبدئي أجرته رويترز يوم الأربعاء وتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر كانون الأول في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات يوم الخميس بينما تعلن إدارة معلومات الطاقة تقريرها يوم الجمعة.