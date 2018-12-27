ليبيا – تفقد رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الأربعاء أعمال الصيانة والتي أشرفت على الإنتهاء بشارع أحمد رفيق المهدوي والمتمثلة في خط مياه الـ400.

المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أوضح أن أعمال الصيانة شملت شبكات المياه والصرف الصحي التي تنفذها وتشرف عليها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والمتمثلة في تنظيف غرف المجاري بعمارات 7000 وحدة سكنية وعدة مناطق بمدينة بنغازي منها صيانة خط مياه حجم 150mm الواقع بمنطقة الماجوري إلى جانب صيانة خط مياه منطقة بوهديمة الواقع في الجهة المقابلة للمنطقة الصناعية بالإضافة إلى البدء في أعمال توصيل الجهد الكهربائي 10.5 بحقل مياه منطقة الهوارى بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء ومركز خدمات القوارشة بمكتب غرب بنغازي .

وأضافت البلدية بأن أعمال الصيانة تضمنت تنظيف صفايات مياه الأمطار وإستخراج كميات كبيرة من الرمال والأتربة والمخلفات وتنظيف جوانب الأرصفة ونقلها بنفق منطقة الحدائق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية الصيانة تضمنت عدة مناطق أخرى حيث تم تركيب مضخة نزح مجرورة بشكل مؤقت بمقر وزارة الشباب والرياضة بمنطقة الدقادوستا وذلك لسحب المياه المتجمعة داخل البدروم الخاص بهذا المقر ونقلها إلى الشبكة العامة من قبل قسم الخدمات التابع للشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

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